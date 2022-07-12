У Ахметова розкрили деталі відмови від медіа-бізнесу

Інвесткомпанію SCM українського олігарха Ріната Ахметова розпочала процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна.

Джерело: директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко у Facebook

Дослівно із заяви СКМ: "Відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні, 12 липня 2022 року. Мова йде про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані Медіа Групою Україна від держави.

Паралельно сьогодні (12 липня – ред.) буде розпочато процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації.

Згідно законодавства України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ і вони мають завершити діяльність.

Швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв – відповідальність держави.

Процес, згідно до вимог законодавства, може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

ВІДЕО ДНЯ

Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках Групи припиняється… О 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинила оновлення своїх онлайн-медіа.

Механізм співпраці із Vogue буде визначено окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій. Усі відносини із партнерами Групи будуть обговорюватись окремо".

Деталі: В СКМ повідомили, що всі активи МГУ (за виключенням ліцензій) залишаються у її власності.

Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі - "Україна", "Україна 24", "Сьогодні". Майбутню долі цих активів буде визначено менеджментом у найближчі дні.

Ємченко також заявила, що таке рішення було ухвалене через "абсолютно дискримінаційний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими".

У Медіа Групу Україна входять:

національний ефірний телеканал "Україна";

розважальний молодіжний телеканал НЛО TV;

тематичний телеканал "Індиго TV";

тематичні телеканали "Футбол 1/2/3", представлені також і в HD-версії;

загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24";

регіональний "34 телеканал";

оператор супутникового мовлення Xtra TV;

ОТТ-платформа OLL.TV; міжнародні канали Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2;

продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ";

медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баінг";

сайт segodnya.ua;

кросплатформений проект Vogue UA.

Що цьому передувало: У понеділок 11 липня Ахметов заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу. Група відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.