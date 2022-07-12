У Ахметова раскрыли детали отказа от медиа-бизнеса

Инвесткомпания SCM украинского олигарха Рината Ахметова начала процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий Медиа Группы Украины.

Источник: директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко в Facebook

Дословно из заявления СКМ: "Соответствующие документы будут направлены уполномоченным государственным учреждениям начиная уже с сегодняшнего дня, 12 июля 2022 года. Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных Медиа Группой Украины от государства.

Реклама:

Параллельно сегодня (12 июля – ред.) будет начат процесс прекращения выпуска принадлежащих МГУ печатных средств массовой информации.

Согласно законодательству Украины, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении печатных СМИ автоматически лишает компании-собственники статуса СМИ и они должны завершить деятельность.

Скорость принятия решения по аннулированию лицензий после подачи соответствующих заявлений – ответственность государства.

ВИДЕО ДНЯ

Процесс, согласно требованиям законодательства, может длиться от месяца до двух. В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом).

Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках Группы прекращается… В 00:00 12 июля 2022 МГУ прекратила обновление своих онлайн-медиа.

Механизм сотрудничества с Vogue будет определен отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций. Все отношения с партнерами группы будут обсуждаться отдельно".

Подробности: В СКМ сообщили, что все активы МГУ (за исключением лицензий) остаются в ее собственности.

Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе – "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущая судьба этих активов будет определена менеджментом в ближайшие дни.

Емченко также заявила, что такое решение было принято из-за "абсолютно дискриминационного закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными".

В Медиа Группу Украины входят:

национальный эфирный телеканал "Украина";

развлекательный молодежный телеканал НЛО TV;

тематический телеканал "Индиго TV";

тематические телеканалы "Футбол 1/2/3", представлены также и в HD-версии;

общенациональный информационный телеканал "Украина 24";

региональный "34 телеканал";

оператор спутниковой речи Xtra TV;

ОТТ-платформа OLL.TV; международные каналы Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2;

продакшн-компании "Теле О", "Поможем ТВ";

медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг";

сайт segodnya.ua;

кроссплатформенный проект Vogue UA.

Что этому предшествовало: В понедельник, 11 июля, Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса. Группа откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине.