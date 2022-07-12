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У Британії показали, як навчають українських бійців

Мазуренко Альона Вівторок, 12 липня 2022, 18:58
скриншот

Міноборони Великої Британії опублікувало відео про підготовку українських захисників, які прибули на навчання у Сполучене королівство у 2022 році.

Джерело: Міноборони Британії

Деталі: Відзначається, що на відео українські військові, які брали участь у навчаннях на початку 2022 року, щодо керування бронетехнікою.

Зокрема, українські бійці у Британії опановували 6 видів транспортних засобів. Серед них

  • Spartan гусеничний бронетранспортер, який може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом.
  • Mastiff  – бойова броньована машина, призначена для перевезення піхоти.
  • Husky – спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування. 
  • Wolfhound – важка броньована вантажівка. Використовується для супроводу патрулів, перевезення боєприпасів та необхідних вантажів. Озброєна кулеметом калібру 7,62.

Відзначається, що українські захисники і британські інструктори працюють злагоджено. 

Українців навчали на британській військовій базі Бовінгтон.

ВІДЕО ДНЯ

Про навчання українських військових на території Британії повідомляли ще у квітні 2022 року. 

У червні прем'єр Британії Борис Джонсон повідомив, що британці готові навчати до 10 тисяч українських військових за 120 днів. 

Наразі до Британії прибула перша група українських військових, яка бере участь у цій новій великій військовій програмі. Українських захисників відвідав міністр оборони країни Бен Воллес.

Що передувало: Британія вирішила передати Україні щонайменш 120 броньованих машин. З них 80 - машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.

У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Британія передає Україні, навчання відбувалося на території Британії.

28 червня міністр оборони Олексій Резніков назвав Mastiff серед техніки, яку вже опанували українські військові. 

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Теми: Велика БританіяУкраїнаЗбройні силизброя
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