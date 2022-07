У Британії показали, як навчають українських бійців

Міноборони Великої Британії опублікувало відео про підготовку українських захисників, які прибули на навчання у Сполучене королівство у 2022 році.

Джерело: Міноборони Британії

Деталі: Відзначається, що на відео українські військові, які брали участь у навчаннях на початку 2022 року, щодо керування бронетехнікою.

Зокрема, українські бійці у Британії опановували 6 видів транспортних засобів. Серед них:

🎬 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.



The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J6N9xlNCI8