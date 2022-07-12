У Британії показали, як навчають українських бійців

Міноборони Великої Британії опублікувало відео про підготовку українських захисників, які прибули на навчання у Сполучене королівство у 2022 році.

Джерело: Міноборони Британії

Деталі: Відзначається, що на відео українські військові, які брали участь у навчаннях на початку 2022 року, щодо керування бронетехнікою.

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Зокрема, українські бійці у Британії опановували 6 видів транспортних засобів. Серед них:

Spartan – гусеничний бронетранспортер, який може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом.

– гусеничний бронетранспортер, який може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом. Mastiff – бойова броньована машина, призначена для перевезення піхоти.

– бойова броньована машина, призначена для перевезення піхоти. Husky – спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування.

– спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування. Wolfhound – важка броньована вантажівка. Використовується для супроводу патрулів, перевезення боєприпасів та необхідних вантажів. Озброєна кулеметом калібру 7,62.

🎬 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.



The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J6N9xlNCI8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2022

Відзначається, що українські захисники і британські інструктори працюють злагоджено.

ВІДЕО ДНЯ

Українців навчали на британській військовій базі Бовінгтон.

Про навчання українських військових на території Британії повідомляли ще у квітні 2022 року.

У червні прем'єр Британії Борис Джонсон повідомив, що британці готові навчати до 10 тисяч українських військових за 120 днів.

Наразі до Британії прибула перша група українських військових, яка бере участь у цій новій великій військовій програмі. Українських захисників відвідав міністр оборони країни Бен Воллес.

Що передувало: Британія вирішила передати Україні щонайменш 120 броньованих машин. З них 80 - машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.

У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Британія передає Україні, навчання відбувалося на території Британії.

28 червня міністр оборони Олексій Резніков назвав Mastiff серед техніки, яку вже опанували українські військові.

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