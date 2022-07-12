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В Британии показали, как учат украинских бойцов

Мазуренко Алена Вторник, 12 июля 2022, 18:58
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Минобороны Великобритании опубликовало видео о подготовке украинских защитников, прибывших на обучение в Соединенное королевство в 2022 году.

Источник: Минобороны Британии

Детали: Отмечается, что на видео украинские военные, участвовавшие в учениях в начале 2022 года, по управлению бронетехникой.

В частности, украинские бойцы в Британии овладевали 6 видами транспортных средств. Среди них:

  • Spartan – гусеничный бронетранспортер, который может перевозить до семи человек, в том числе трех членов экипажа. Вооружен одним пулеметом.
  • Mastiff  – боевая бронированная машина, предназначенная для перевозки пехоты.
  • Husky – специальная машина для обнаружения взрывоопасных предметов и разминирования.
  • Wolfhound – тяжелый бронированный грузовик. Используется для сопровождения патрулей, перевозки боеприпасов и грузов. Вооружен пулеметом калибра 7,62.

Отмечается, что украинские защитники и британские инструкторы работают слаженно.

Украинцев учили на британской военной базе Бовингтон.

ВИДЕО ДНЯ

Об учениях украинских военных на территории Британии сообщали еще в апреле 2022 года.

В июне премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что британцы готовы обучать до 10 тысяч украинских военных за 120 дней.

Сейчас в Британию прибыла первая группа украинских военных, которая участвует в этой новой большой военной программе. Украинских защитников посетил министр обороны страны Бен Уоллес.

Что предшествовало: Британия решила передать Украине не менее 120 бронированных машин. Из них 80 – машины Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначены для транспортировки личного состава в зоне боевых действий. Еще 40 машин адаптированы для разведки на месте боя и других целей.

В апреле сообщалось, что украинские военные уже начали изучать бронетранспортеры, которые Великобритания передает Украине, обучение проходило на территории Британии.

28 июня министр обороны Алексей Резников назвал Mastiff среди техники, которой уже овладели украинскими военные.

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Темы: ВеликобританияУкраинаВооруженные силыоружие
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