Лукашенко звільнив генерала, відповідального за мобілізацію
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив генерал-майора Олександра Шкіренка з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу.
Джерело: білоруське агентство "Бєлта", яке цитує повідомлення на сайті Лукашенка
Дослівно: "Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил та зараховано до розпорядження міністра оборони".
Що цьому передувало: В Білорусі більше місяця тривають військові навчання, що зокрема включають перевірку механізмів мобілізації.
В кінці червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що військові комісаріати Брестської та Гомельської областей Білорусі вивчають можливості провести приховану мобілізацію населення.