Лукашенко звільнив генерала, відповідального за мобілізацію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив генерал-майора Олександра Шкіренка з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу.

Джерело: білоруське агентство "Бєлта", яке цитує повідомлення на сайті Лукашенка

Дослівно: "Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил та зараховано до розпорядження міністра оборони".

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Що цьому передувало: В Білорусі більше місяця тривають військові навчання, що зокрема включають перевірку механізмів мобілізації.

В кінці червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що військові комісаріати Брестської та Гомельської областей Білорусі вивчають можливості провести приховану мобілізацію населення.