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Лукашенко звільнив генерала, відповідального за мобілізацію

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 19:08
Фото: Sputnik

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив генерал-майора Олександра Шкіренка з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу.

Джерело:  білоруське агентство "Бєлта", яке цитує повідомлення на сайті Лукашенка

Дослівно: "Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил та зараховано до розпорядження міністра оборони".

Що цьому передувало: В Білорусі більше місяця тривають військові навчання, що зокрема включають перевірку механізмів мобілізації.

В кінці червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що військові комісаріати Брестської та Гомельської областей Білорусі вивчають можливості  провести приховану мобілізацію населення.

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Теми: арміяБілорусь
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