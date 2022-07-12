Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко звільнив генерала, відповідального за мобілізацію

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 19:08
Лукашенко звільнив генерала, відповідального за мобілізацію
Фото: Sputnik

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив генерал-майора Олександра Шкіренка з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу.

Джерело:  білоруське агентство "Бєлта", яке цитує повідомлення на сайті Лукашенка

Дослівно: "Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил та зараховано до розпорядження міністра оборони".

Реклама:

Що цьому передувало: В Білорусі більше місяця тривають військові навчання, що зокрема включають перевірку механізмів мобілізації.

В кінці червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що військові комісаріати Брестської та Гомельської областей Білорусі вивчають можливості  провести приховану мобілізацію населення.

Теми: арміяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
армія
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: