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Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию

"Украинская правда"Вторник, 12 июля 2022, 19:08
Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил генерал-майора Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Источник: белорусское агентство "Белта", цитирующее сообщение на сайте Лукашенко

Дословно: "Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны".

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Что этому предшествовало: В Беларуси больше месяца продолжаются военные учения, включая проверку механизмов мобилизации.

В конце июня Генштаб ВСУ сообщал, что военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможность провести скрытую мобилизацию населения.

Темы: армияБеларусь
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