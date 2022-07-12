Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил генерал-майора Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Источник: белорусское агентство "Белта", цитирующее сообщение на сайте Лукашенко

Дословно: "Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны".

Что этому предшествовало: В Беларуси больше месяца продолжаются военные учения, включая проверку механизмов мобилизации.

В конце июня Генштаб ВСУ сообщал, что военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможность провести скрытую мобилизацию населения.