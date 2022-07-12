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РосЗМІ дістали закриту соціологію Кремля: 30% росіян за припинення війни, серед молоді - половина

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 20:00

Закрита соціологія, яка була проведена на замовлення Кремля, показує, що 30% росіян виступають за негайне припинення війни в Україні.

Джерело: "Meduza", яка посилається на отримані дані закритого опитування ВЦИОМ, організованого Кремлем в кінці червня

Дослівно: "Респондентів запитували: "Одні кажуть, що бойові дії в Україні треба зупинити якнайшвидше. Інші вважають, що бойові дії зараз не слід зупиняти. Яка точка зору вам ближча — перша чи друга?". Кількість респондентів "Медузі" невідома.

З документів… випливає, що 30% людей, які відповіли на це запитання, вважають, що "бойові дії в Україні" потрібно "зупинити якнайшвидше". Ще 13% було важко відповісти; 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати".

Деталі: Зауважимо, що в російському опитуванні війна досі не називається війною. Результати опитування також свідчать, що молодше покоління набагато сильніше виступає проти продовження боїв, ніж старше.

Дослівно: "За результатами цього ж опитування, у віковій групі 18–24 роки за припинення війни виступають 56%, а за продовження лише 19%. Серед росіян 25–34 років закінчення війни підтримують 43%, продовження бойових дій – 41%.

Загалом, чим старші респонденти, тим більше вони підтримують війну. Наприклад, серед респондентів віком від 60 років за продовження вторгнення висловилися 72% опитаних".

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Теми: соціологіяРосіявійна
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