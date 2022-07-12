Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РосСМИ получили закрытую социологию Кремля: 30% россиян за прекращение войны

"Украинская правда"Вторник, 12 июля 2022, 20:00

Закрытая социология, проведенная по заказу Кремля, показывает, что 30% россиян выступают за немедленное прекращение войны в Украине.

Источник: "Meduza", ссылающаяся на полученные данные закрытого опроса ВЦИОМ, организованного Кремлем в конце июня

Дословно: "Респондентам задавали вопрос: "Одни говорят, что боевые действия на Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?" Количество респондентов "Медузе" неизвестно.

Из документов следует, что 30% ответивших на этот вопрос ВЦИОМ считают, что "боевые действия на Украине" нужно "остановить как можно скорее". Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать".

Детали: Заметим, что в российском опросе война до сих пор не названа войной. Результаты опроса также свидетельствуют, что младшее поколение гораздо сильнее выступает против продолжения боев, чем старшее.

Дословно: "По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18–24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%. Среди россиян 25–34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%.

В целом чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. Например, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: социологияРосcиявойна
Главное сегодня

65% украинцев, выехавших за границу из-за войны, не планируют возвращаться в ближайшее время

дополненоВ Запорожье – взрывы: прилет в предприятие, есть пострадавшие

Германия полностью перестанет покупать российский уголь 1 августа, а нефть – 31 декабря

Россияне дезертируют из-за артобстрелов со стороны ВСУ - Запорожская ОВА

Растрата 400 миллионов: экс-главе АРМА сообщили о подозрении

Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ

Все новости...
социология
90% украинцев хотят вступления в ЕС, 73% – в НАТО – опрос
97% украинцев доверяют ВСУ и 85% – Зеленскому
Почти 70% украинцев верят, что Украина станет членом ЕС через 5 лет
Последние новости
16:37
В Украине создали 200 стипендий для обучения на IT-курсах
16:35
"Победа дипломатии": главарь террористов ОРДО заявил, то их признала КНДР 
16:33
фотоНовый посол Украины в Польше вручил верительные грамоты Дуде
16:26
Выше прогнозов: инфляция в Штатах прыгнула в рекорд с 1981 года
16:23
Петиция о звании Героя Украины для погибшего на "Азовстали" воина набрала 25 тысяч
16:14
Россияне в Мелитополе готовятся к наступлению ВСУ - мэр
16:11
Оккупанты депортировали 2 миллиона украинцев – президент
15:58
Важные события военного дня. ОНЛАЙН
15:53
Курс валют на 13 июля: наличная гривня упала до 37 за доллар
15:50
фотоДемонстранты на Шри-Ланке захватили резиденцию премьера и государственную ТРК
Все новости...