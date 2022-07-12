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Ударна авіація вже завдала 1700 групових ударів по ворогу - Повітряні сили

Валентина РоманенкоВівторок, 12 липня 2022, 22:28
Ударна авіація вже завдала 1700 групових ударів по ворогу - Повітряні сили
ілюстративне фото Повітряних сил

Від початку повномасштабної війни ударна авіація Повітряних сил Україїни завдала 1700 групових авіаударів по окупаційних військах

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, ударна авіація Повітряних сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ на передовій".

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Деталі: За словами Ігната, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су 24М при підтримці вертольотів Сухопутних військ продовжують надавати повітряну підтримку наземним військам у південних та східних регіонах України попри велику кількість ворожої ППО, яку окупанти сконцентрували на тимчасово окупованих територіях.

Стосовно ж поточної доби речник ПС зазначив, що ударна авіація Повітряних сил знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на Південно-бузькому напрямку.

Також штурмовики та бомбардувальники уразили скупчення озброєння та військової техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

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Водночас, за даними Повітряних сил, 12 липня близько 14.30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу росіяни випустили чотири авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31 із винищувачів Су-30.

Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одещини. Своїх цілей ракети не досягли.

Пряма мова: "Зенітні ракетні війська Повітряних сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані. Протягом доби знищено одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку".

Теми: війна
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