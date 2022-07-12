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Ударна авіація вже завдала 1700 групових ударів по ворогу - Повітряні сили

Валентина РоманенкоВівторок, 12 липня 2022, 22:28
ілюстративне фото Повітряних сил

Від початку повномасштабної війни ударна авіація Повітряних сил Україїни завдала 1700 групових авіаударів по окупаційних військах

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, ударна авіація Повітряних сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ на передовій".

Деталі: За словами Ігната, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су 24М при підтримці вертольотів Сухопутних військ продовжують надавати повітряну підтримку наземним військам у південних та східних регіонах України попри велику кількість ворожої ППО, яку окупанти сконцентрували на тимчасово окупованих територіях.

Стосовно ж поточної доби речник ПС зазначив, що ударна авіація Повітряних сил знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на Південно-бузькому напрямку.

Також штурмовики та бомбардувальники уразили скупчення озброєння та військової техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

Водночас, за даними Повітряних сил, 12 липня близько 14.30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу росіяни випустили чотири авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31 із винищувачів Су-30.

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Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одещини. Своїх цілей ракети не досягли.

Пряма мова: "Зенітні ракетні війська Повітряних сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані. Протягом доби знищено одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку".

Теми: війна
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