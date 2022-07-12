Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ударная авиация уже нанесла 1700 групповых ударов по врагу - Воздушные силы

Валентина РоманенкоВторник, 12 июля 2022, 22:28
Ударная авиация уже нанесла 1700 групповых ударов по врагу - Воздушные силы
Иллюстративное фото Воздушных сил

С начала полномасштабной войны ударная авиация Воздушных сил Украины нанесла 1700 групповых авиаударов по оккупационным войскам.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В целом с начала полномасштабного вторжения России ударная авиация Воздушных сил нанесла 1700 групповых авиаударов по позициям, складам, технике и живой силе российских оккупационных войск на передовой".

Реклама:

Детали: По словам Игната, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су 24М при поддержке вертолетов Сухопутных войск продолжают оказывать воздушную поддержку наземным войскам в южных и восточных регионах Украины, несмотря на большое количество вражеской ПВО, которую оккупанты сконцентрировали на временно оккупированных территориях.

Относительно текущих суток спикер ВС отметил, что ударная авиация Воздушных сил уничтожила состав боеприпасов вражеской группировки войск на Южно-Бугском направлении.

Также штурмовики и бомбардировщики поразили скопление вооружения и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях. Уничтожены до тридцати единиц техники оккупационных войск.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, по данным Воздушных сил, 12 июля около 14.30 российские оккупанты нанесли ракетные удары с акватории Черного моря. В этот раз россияне выпустили четыре авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" типа Х-31 из истребителей Су-30.

Ракеты были направлены по прибрежной зоне Одесщины. Своих целей ракеты не достигли.

Прямая речь: "Зенитные ракетные войска Воздушных сил продолжают контролировать воздушное пространство, держа авиацию оккупатов на расстоянии. В течение суток уничтожена одна воздушная цель - БПЛА оперативно-тактического уровня, которым враг осуществлял воздушную разведку".

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб
ВМС уничтожили российский катер в Черном море во время попытки высадки оккупантов
В Донецкой области россияне разрушили дом, убили мужчину и ранили еще 5 человек
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: