Міністр оборони Польщі "привіз" Україні САУ Krab – Зеленський

Міністр оборони Польщі, віцепрем'єр Маріуш Блащак під час візиту до Києва у вівторок повідомив про передання Україні чергової партії самохідних артилерійських установок Krab польського виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком – віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі. А він привіз нам "Краби" – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем", – сказав він.

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Зеленський не уточнив, скільки гаубиць отримала Україна.

За словами глави держави, він із Блащаком говорив передусім про подальшу оборонну співпрацю.

"Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому", – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Києва у вівторок обговорював можливість навчання українських військовослужбовців на польській території.

Зазначимо, що загальна сума польської військової допомоги Україні вже перевищує 700 мільйонів доларів. Йдеться про польські переносні зенітні комплекси Piorun і гаубиці Krab та приблизно 250 танків.