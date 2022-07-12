Міністр оборони Польщі "привіз" Україні САУ Krab – Зеленський

Міністр оборони Польщі, віцепрем'єр Маріуш Блащак під час візиту до Києва у вівторок повідомив про передання Україні чергової партії самохідних артилерійських установок Krab польського виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком – віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі. А він привіз нам "Краби" – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем", – сказав він.

Зеленський не уточнив, скільки гаубиць отримала Україна.

За словами глави держави, він із Блащаком говорив передусім про подальшу оборонну співпрацю.

"Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.

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Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Києва у вівторок обговорював можливість навчання українських військовослужбовців на польській території.

Зазначимо, що загальна сума польської військової допомоги Україні вже перевищує 700 мільйонів доларів. Йдеться про польські переносні зенітні комплекси Piorun і гаубиці Krab та приблизно 250 танків.