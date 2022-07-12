Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Польщі "привіз" Україні САУ Krab – Зеленський

"Європейська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 23:47
Міністр оборони Польщі привіз Україні САУ Krab – Зеленський
фото: ФБ головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Міністр оборони Польщі, віцепрем'єр Маріуш Блащак під час візиту до Києва у вівторок повідомив про передання Україні чергової партії самохідних артилерійських установок Krab польського виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком – віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі. А він привіз нам "Краби" – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем", – сказав він.

Реклама:

Зеленський не уточнив, скільки гаубиць отримала Україна.

За словами глави держави, він із Блащаком говорив передусім про подальшу оборонну співпрацю.

"Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому", – зазначив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Києва у вівторок обговорював можливість навчання українських військовослужбовців на польській території.

Зазначимо, що загальна сума польської військової допомоги Україні вже перевищує 700 мільйонів доларів. Йдеться про польські переносні зенітні комплекси Piorun і гаубиці Krab та приблизно 250 танків.

Теми: ПольщазброяПольщаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: