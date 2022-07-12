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Министр обороны Польши "привез" Украине САУ Krab – Зеленский

"Европейская правда"Вторник, 12 июля 2022, 23:47
фото: ФБ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Министр обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак во время визита в Киев во вторник сообщил о передаче Украине очередной партии самоходных артиллерийских установок Krab польского производства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком – вице-премьер-министром и министром обороны Польши. А он привез нам "Крабы" – те, которые мощно накормят нашего врага огнем", – сказал он.

Зеленский не уточнил, сколько гаубиц получила Украина.

По словам главы государства, он с Блащаком говорил прежде всего о дальнейшем оборонном сотрудничестве.

"Но важно не только то, о чем мы говорили, но и то, как мы говорили. Совершенно уверенно в украинском будущем. В украинском европейском будущем", – отметил Зеленский.

Напомним, 155-миллиметровая САУ Krab весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.

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Как сообщалось, вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Киев во вторник обсуждал возможность обучения украинских военнослужащих на польской территории.

Отметим, что общая сумма польской военной помощи в Украине уже превышает 700 миллионов долларов. Речь идет о польских переносных зенитных комплексах Piorun и гаубице Krab и около 250 танков.

Темы: ПольшаоружиеПольшаВооруженные силы
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