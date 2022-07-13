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ISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

Ольга Глущенко Середа, 13 липня 2022, 05:44
фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали безуспішними наступи росіян на північ від Слов’янська, на схід від Сіверська і невдалими штурми на північ від Харкова.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні.

Вони продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть Росії "до кількох сотень БПЛА" і навчатиме російських військових користуватися ними.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Повідомляється, що Кремль закуповує іранські БПЛА, які, ймовірно, покращать російську повітряну розвідку і точність непрямого вогню в Україні.
  • Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.
  • Загарбники продовжили авіаційні й артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Російські війська провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.
  • Окупанти ймовірно, здійснили атаку під чужим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.
  • Російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.
  • Українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на Південному напрямку.

Крім аналізу війни в Україні, ISW подає карти ведення бойових дій.

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Теми: війна
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