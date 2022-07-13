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ISW назвал направления, на которых российские оккупанты провалили наступления и штурмы

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 05:44
фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) назвали безуспешными наступления русских к северу от Славянска, к востоку от Северска и неудачными штурмами к северу от Харькова.

Источник: ISW

Детали: Российские войска остаются на оперативной паузе во время войны в Украине.

Они продолжают перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление; однако продолжают бомбить критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий; а также производят ограниченные атаки.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 11 июля сообщил, что Иран в ближайшее время предоставит России "до нескольких сотен БПЛА" и учит российских военных пользоваться ими.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Сообщается, что Кремль закупает иранские БПЛА, которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность косвенного огня в Украине.
  • Российские войска осуществили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска.
  • Захватчики продолжили авиационные и артиллерийские удары в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российские войска провели несколько неудачных наземных штурмов к северу от Харькова.
  • Оккупанты, вероятно, совершили атаку под чужим флагом на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.
  • Российские и украинские источники сообщали, что 10 июля в Херсоне в результате украинских ударов были убиты несколько российских офицеров.
  • Украинские войска продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на Южном направлении.

Помимо анализа войны в Украине, ISW представляет карты ведения боевых действий.

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Темы: война
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