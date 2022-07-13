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Британська розвідка розповіла про найближчі ймовірні плани РФ

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 09:32

За оцінками британської розвідки, протягом найближчого тижня Росія зосередиться на спробах просування до Слов’янська і Краматорська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідки про війну в Україні за 13 липня.

Зазначається, що на Донбасі російські сили скоріш за все зосередяться на захопленні невеликих міст, як Сіверськ і Долина, на підступах до Слов’янська і Краматорська, а головними цілями цієї фази операції будуть міські райони Слов’янська і Краматорська. 

Розвідка відзначає, що рух спротиву на окупованих територіях атакує представників окупаційної влади й колаборантів - як нещодавно підірвали у машині призначеного окупантами "керівника адміністрації" Великого Бурлука - і ця тенденція напевно посилюватиметься, створюючи росіянам додаткові проблеми.  

Також відзначають, що РФ продовжує намагатися підірвати легітимність української влади й посилювати контроль над окупованими територіями. Про це свідчить, зокрема, ініціатива "побратимства" між російськими та українськими містами й регіонами та указ про спрощення процедури надання українцям громадянства РФ. 

В оглядах за попередні два дні зазначали, що виснаження російських військових через відсутність регулярних перерв від участі у боях напевно є однією з найбільших проблем російської армії з особовим складом, та що Росія, схоже, шукає заміну загиблим в Україні воякам у російських в’язницях.

Теми: розвідкавійна
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