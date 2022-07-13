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Британская разведка рассказала о ближайших возможных планах РФ

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 09:32
Британская разведка рассказала о ближайших возможных планах РФ

По оценкам британской разведки, в ближайшую неделю Россия сосредоточится на попытках продвижения в направлении Славянска и Краматорска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре разведки о войне в Украине за 13 июля.

Отмечается, что на Донбассе российские силы, скорее всего, сосредоточятся на захвате небольших городов, как Северск и Долина, на подступах к Славянску и Краматорску, а главными целями этой фазы операции будут городские районы Славянска и Краматорска.

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Разведка отмечает, что движение сопротивления на оккупированных территориях атакует представителей оккупационных властей и коллаборантов - как недавно взорвали в машине назначенного оккупантами "руководителя администрации" Большого Бурлука - и эта тенденция скорее всего продолжится, создавая россиянам дополнительные проблемы.

Также отмечают, что РФ продолжает пытаться подорвать легитимность украинских властей и усиливать контроль над оккупированными территориями. Об этом свидетельствует, в частности, инициатива побратимства между российскими и украинскими городами и регионами и указ об упрощении процедуры предоставления украинцам гражданства РФ.

В обзорах за предыдущие два дня отмечали, что истощение российских войск из-за отсутствия регулярных перерывов от участия в боях скорее всего является одной из самых больших проблем российской армии с личным составом, а также - что Россия, похоже, ищет замену погибшим в Украине военным в российских тюрьмах.

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Темы: разведкавойна
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