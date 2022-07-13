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Білоруський прикордонник під обстрілами своїх пробрався в Україну, щоб воювати з РФ

Валентина РоманенкоСереда, 13 липня 2022, 11:12
Білоруський прикордонник під обстрілами своїх пробрався в Україну, щоб воювати з РФ
фото ДПСУ

Білоруський прикордонник порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти Росії.

Джерело: речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: За словами Демченка, нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі.

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Пряма мова: "Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора.

Чоловік також розповів, що відносно необхідності протистояти Росії мав однодумців. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну, але в прикордонні дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один".

Деталі: Демченко додав, що наразі проводиться перевірка озвученої затриманим громадянином РБ інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 12 липня стало відомо, що в Україні затримали білоруського прикордонника за незаконний перетин кордону, і що суд покарав його дводобовим арештом.

У свою чергу, Державний прикордонний комітет Білорусі 12 липня повідомив, що інцидентів з прикордонниками не було: мовляв, жоден білоруський прикордонник не перетинав кордон з Україною.

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