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Белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ

Валентина РоманенкоСреда, 13 июля 2022, 11:12
фото ГПСУ

Белорусский пограничник нарушил границу, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против России.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: По словам Демченко, недавно пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов. Он незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси.

Прямая речь: "Задержанный сообщил, что является белорусским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. Он отметил, что на нарушение отважился, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против российского агрессора.

Мужчина также рассказал, что относительно необходимости противостоять России имел единомышленников. С одним из них белорусский пограничник и отправился в Украину, но по пути к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь государственную границу смог только он один".

Детали: Демченко добавил, что сейчас проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

Что предшествовало: 12 июля стало известно, что в Украине был задержан белорусский пограничник за незаконное пересечение границы, и что суд наказал его двухсуточным арестом.

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В свою очередь Государственный пограничный комитет Беларуси 12 июля сообщил, что инцидентов с пограничниками не было: мол, ни один белорусский пограничник не пересекал границу с Украиной.

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