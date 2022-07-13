Растрата 400 миллионов: экс-главе АРМА сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему главе Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антону Янчуку о подозрении в злоупотреблении властью и растрате 426 млн гривен.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, Украинская правда

Детали: Вместе с Янчуком о подозрении сообщили еще 4 лицам:

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– начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА;

- специалисту отдела развития предприятия государственного предприятия "СЕТАМ";

- оценщику;

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- учредителю и директору частной компании.

В комментарии УП Янчук подтвердил, что 12 июля ему было вручено подозрение. Экс-чиновник сказал, что сейчас он "разбирается, при чем там он".

Следует заметить, что в период совершения этих преступлений должность начальника управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА занимал Виталий Ризнык.

Следствие установило, что подозреваемые организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку "СЕТАМ" имущества, арестованного в рамках уголовных производств и переданного в управление АРМА.

Схема выглядела так: должностные лица АРМА готовили обоснование принадлежности арестованных активов к таким, которыми трудно управлять, хранить или которые быстро портятся и могут потерять свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной. Впоследствии оцененное имущество выставлялось на электронные торги, а представители "СЕТАМ", которые организовывали эти торги, обеспечивали победу определенной частной компании.

В ходе досудебного следствия установлено 4 эпизода преступной деятельности:

- продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети "Ашан" (реальная стоимость которых была занижена в 18 раз);

- продажа 2,6 тыс. тонн песка в Киевской области (стоимость занижена более чем в 6 раз по сравнению с рыночной);

- продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость занижена почти в 5 раз);

- продажа зерна, крупы и масличных культур (стоимость занижена в 4 раза).

Общая сумма ущерба, нанесенного в результате реализации этой преступной схемы, достигает более 426 млн гривен.

В САП отметили, что соответствующую землю у "Ашана" уже отобрали.

Расследование продолжается, устанавливаются другие преступники и эпизоды.

Что было раньше: Летом 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов и.о. главы АРМА, его заместителю, начальнику одного из управлений агентства и двум адвокатам.

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