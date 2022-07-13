Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Растрата 400 миллионов: экс-главе АРМА сообщили о подозрении

Евгений КизиловСреда, 13 июля 2022, 11:29
Антон Янчук, фото LIGA.net

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему главе Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антону Янчуку о подозрении в злоупотреблении властью и растрате 426 млн гривен.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, Украинская правда

Детали: Вместе с Янчуком о подозрении сообщили еще 4 лицам:

– начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА;

- специалисту отдела развития предприятия государственного предприятия "СЕТАМ";

- оценщику;

- учредителю и директору частной компании.

ВИДЕО ДНЯ

В комментарии УП Янчук подтвердил, что 12 июля ему было вручено подозрение. Экс-чиновник сказал, что сейчас он "разбирается, при чем там он".

Следует заметить, что в период совершения этих преступлений должность начальника управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА занимал Виталий Ризнык.

Следствие установило, что подозреваемые организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку "СЕТАМ" имущества, арестованного в рамках уголовных производств и переданного в управление АРМА.

Схема выглядела так: должностные лица АРМА готовили обоснование принадлежности арестованных активов к таким, которыми трудно управлять, хранить или которые быстро портятся и могут потерять свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной. Впоследствии оцененное имущество выставлялось на электронные торги, а представители "СЕТАМ", которые организовывали эти торги, обеспечивали победу определенной частной компании.

В ходе досудебного следствия установлено 4 эпизода преступной деятельности:

- продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети "Ашан" (реальная стоимость которых была занижена в 18 раз);

- продажа 2,6 тыс. тонн песка в Киевской области (стоимость занижена более чем в 6 раз по сравнению с рыночной);

- продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость занижена почти в 5 раз);

- продажа зерна, крупы и масличных культур (стоимость занижена в 4 раза).

Общая сумма ущерба, нанесенного в результате реализации этой преступной схемы, достигает более 426 млн гривен.

В САП отметили, что соответствующую землю у "Ашана" уже отобрали.

Расследование продолжается, устанавливаются другие преступники и эпизоды.

Что было раньше: Летом 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов и.о. главы АРМА, его заместителю, начальнику одного из управлений агентства и двум адвокатам.

Читайте также $400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак

Темы: АРМАкоррупциякриминалНАБУ
Главное сегодня

Зеленский сменил главу Черновицкой области

В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза зерна – Минобороны Турции

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Украинские бойцы отразили штурм россиян на Харьковщине и Бахмутском направлении – Генштаб

Посол ЕС: Назначение главы САП – технически самое простое требование Еврокомиссии к Украине

Коронавирус никуда не исчез: ВОЗ призывает страны вернуть масочный режим

Все новости...
АРМА
В Минобороны объяснили, почему ВСУ безразлично, кто из генералов РФ руководит на фронте
100 дней антикора во время войны
АРМА возобновила продажу арестованного имущества
Последние новости
22:52
Зеленский дал орден украинке, получившей математического "Нобеля"
22:51
В Польше собирают средства на польские дроны-камикадзе для Украины
22:29
Зеленский о КНДР и "признании" ОРДЛО: Такое дополнительных комментариев не требует
22:28
"Как страшно говорить "был". Воспоминания о погибших от российской ракеты в ТЦ "Амстор" в Кременчуге
22:22
Делегация доложила Зеленскому об определенном успехе по зерну в Стамбуле
22:09
ЕС должен тратить больше на оборону и совместно закупать оружие – Боррель
22:03
В Демидове возобновится движение по мосту, который в июне помогла уничтожить молния
21:55
Новости экономики: переговоры о деблокаде портов, потребность Украины в $9 млрд ежемесячно
21:49
Генсек ООН: в Стамбуле произошел "критический" прогресс по экспорту зерна из Украины
21:36
Зеленский сменил главу Черновицкой области
Все новости...