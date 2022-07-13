В ОВА показали наслідки ракетного удару по підприємству в Запоріжжі

Обласна військова адміністрація показала фото, яке демонструє результат прильоту російських ракет по одному з підприємств у Запоріжжі.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Результат влучення ворожої ракети в підприємство у Запоріжжі".

Деталі: Більш детальну інформацію він пообіцяв надати згодом.

Що передувало: В обідню пору 13 липня у місті Запоріжжя пролунали вибухи – російські ракети влучили у підприємство. В обласному центрі було зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Вдень 13 липня у всіх областях України, крім Херсонщини, оголосили повітряну тривогу.