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В ОВА показали наслідки ракетного удару по підприємству в Запоріжжі

Євген КізіловСереда, 13 липня 2022, 17:44

Обласна військова адміністрація показала фото, яке демонструє результат прильоту російських ракет по одному з підприємств у Запоріжжі.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Результат влучення ворожої ракети в підприємство у Запоріжжі".

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Деталі: Більш детальну інформацію він пообіцяв надати згодом.

 

Що передувало: В обідню пору 13 липня у місті Запоріжжя пролунали вибухи – російські ракети влучили у підприємство. В обласному центрі було зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Вдень 13 липня у всіх областях України, крім Херсонщини, оголосили повітряну тривогу.

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Теми: Запоріжжявійнавибух
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