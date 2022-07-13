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В ОВА показали последствия ракетного удара по предприятию в Запорожье

Евгений КизиловСреда, 13 июля 2022, 17:44

Областная военная администрация показала фото, демонстрирующее результат прилета российских ракет по одному из предприятий в Запорожье.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Результат попадания вражеской ракеты в предприятие в Запорожье".

Детали: Более подробную информацию он пообещал предоставить позднее.

 

Что предшествовало: В обед 13 июля в городе Запорожье раздались взрывы – российские ракеты попали в предприятие. Всего в областном центре было зафиксировано два прилета вражеских ракет.

Днем 13 июля во всех областях Украины, кроме Херсонской области, объявили воздушную тревогу.

Темы: Запорожьевойнавзрыв
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