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Захисники України під час війни повинні здавати зразки ДНК – МВС

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 19:39
Українські бійці, фото Генштабу

На період воєнного стану в Україні військовослужбовці та правоохоронці повинні будуть здати ДНК-дані, решта громадян можуть встановити генетичну інформацію добровільно. 

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в ефірі телемарафону, МВС

Пряма мова: "Щодо обов'язкової реєстрації, є така норма, що на період дії воєнного стану відбираються зразки ДНК у військовослужбовців і у співробітників правоохоронних органів. Тобто у тих представників професій, серед яких ми маємо найбільші втрати в через агресію РФ". 

Деталі: Нововведення пов'язане з ухваленням закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

За законом, є два види такої реєстрації: обов'язкова і добровільна. Обов'язкова, як у випадку військових і правоохоронців, – здійснюється коштом держави. А добровільна, яку можуть пройти усі охочі громадяни України та іноземці, – платна.

Бондаренко пояснив, що дані військовослужбовців не вносяться відразу в реєстр ДНК. Вони зберігаються в особових справах бійців і беруться лише тоді, коли є необхідність провести експертизу.

Пряма мова: "Зважаючи на втрати, які ми на сьогодні маємо, необхідно ідентифікувати всіх наших загиблих внаслідок збройної агресії. Це стосується і військових, і також цивільних людей, які потраплять під обстріли, як, приміром, в місті Часів Яр".

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Нагадаємо: Державний департамент США рекомендував американцям, які вирішать відправитися в Україну під час війни, скласти перед поїздкою заповіт, здати зразки ДНК та висловити побажання щодо поховання

Читайте також: Пошук за ДНК: як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни? Інструкція МОЗ

Теми: законодавствовійнаарміямедицина
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