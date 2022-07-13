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Защитники Украины во время войны должны сдавать образцы ДНК – МВД

Елена РощинаСреда, 13 июля 2022, 19:39
Защитники Украины во время войны должны сдавать образцы ДНК – МВД
Украинские бойцы, фото Генштаба

На период военного положения в Украине военнослужащие и правоохранители должны будут сдать ДНК-данные, остальные граждане могут установить генетическую информацию добровольно.

Источник: заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в эфире телемарафона, МВД

Прямая речь: "Относительно обязательной регистрации есть такая норма, что на период действия военного положения отбираются образцы ДНК у военнослужащих и у сотрудников правоохранительных органов. То есть у тех представителей профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери в связи с агрессией РФ".

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Детали: Нововведение связано с принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека.

Согласно закону есть два вида такой регистрации: обязательная и добровольная. Обязательная, как в случае военных и правоохранителей, – осуществляется за средства государства. А добровольная, которую могут пройти все желающие граждане Украины и иностранцы, – платная.

Бондаренко объяснил, что данные военнослужащих не вносятся сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах бойцов и берутся только тогда, когда необходимо провести экспертизу.

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Прямая речь: "Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших в результате вооруженной агрессии. Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы, как, например, в городе Часов Яр".

Напомним: Государственный департамент США рекомендовал американцам, которые решат отправиться в Украину во время войны, составить перед поездкой завещание, сдать образцы ДНК и высказать пожелания по похоронам

Читайте также: Поиск по ДНК: как найти погибших или пропавших родных во время войны? Инструкция Минздрава

Темы: законодательствовойнаармиямедицина
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