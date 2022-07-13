Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники Украины во время войны должны сдавать образцы ДНК – МВД

Елена РощинаСреда, 13 июля 2022, 19:39
Украинские бойцы, фото Генштаба

На период военного положения в Украине военнослужащие и правоохранители должны будут сдать ДНК-данные, остальные граждане могут установить генетическую информацию добровольно.

Источник: заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в эфире телемарафона, МВД

Прямая речь: "Относительно обязательной регистрации есть такая норма, что на период действия военного положения отбираются образцы ДНК у военнослужащих и у сотрудников правоохранительных органов. То есть у тех представителей профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери в связи с агрессией РФ".

Детали: Нововведение связано с принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека.

Согласно закону есть два вида такой регистрации: обязательная и добровольная. Обязательная, как в случае военных и правоохранителей, – осуществляется за средства государства. А добровольная, которую могут пройти все желающие граждане Украины и иностранцы, – платная.

Бондаренко объяснил, что данные военнослужащих не вносятся сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах бойцов и берутся только тогда, когда необходимо провести экспертизу.

Прямая речь: "Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших в результате вооруженной агрессии. Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы, как, например, в городе Часов Яр".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Государственный департамент США рекомендовал американцам, которые решат отправиться в Украину во время войны, составить перед поездкой завещание, сдать образцы ДНК и высказать пожелания по похоронам

Читайте также: Поиск по ДНК: как найти погибших или пропавших родных во время войны? Инструкция Минздрава

Темы: законодательствовойнаармиямедицина
Главное сегодня

Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты

ВСУ нанесли удары по пунктам управления и посадочной площадке врага

Зеленский сменил главу Черновицкой области

В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза зерна – Минобороны Турции

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Украинские бойцы отразили штурм россиян на Харьковщине и Бахмутском направлении – Генштаб

Все новости...
законодательство
Чтобы стать украинцем, придется сдать экзамен: правительство готовит соответствующие законы
В Украине запретили курить сигареты для нагрева в общественных местах
Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора
Последние новости
06:08
Из Донбасса во Львов отправится эвакуационный поезд
05:10
В Николаеве раздаются мощные взрывы – мэр
04:12
Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты
03:17
Зеленский наградил государственными наградами еще 136 военных
02:18
Враг снова переформировал корабельную группировку – ОК "Юг"
01:42
ВСУ нанесли удары по пунктам управления и посадочной площадке врага
01:16
Премьер Чехии: нет шансов, что газ будет в седьмом пакете санкций ЕС
00:58
видеоОккупанты обстреляли из "Урагана" Бахмут: есть погибший и 5 раненых
00:38
Сумщина: враг обстреливал общины из РСЗО и минометов
00:20
ЕС не будет признавать паспорта, которые режим Путина будет раздавать украинцам
Все новости...