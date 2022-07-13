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Білий дім відреагував на звернення конгресвумен Спартц щодо України

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 21:06

У Білому домі пообіцяли відповісти на звернення конгресвумен Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.

Про це у коментарі "Голосу Америки" розповів координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

"Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу", - сказав Кірбі.

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Він додав, що зараз Білий дім зосереджений  на спілкуванні з українцями на всіх рівнях - рівнях помічників і аж до президента Зеленського, "щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби". 

Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.

"Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України.

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Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим", - сказав Джон Кірбі.

Минулого тижня Вікторія Спартц звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо контактів з главою Офісу президента України, а також перерахувала звинувачення на адресу Андрія Єрмака наступного дня.

У резонансному інтерв’ю "Європейській правді" Спартц наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

Співголова групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту Росії Путіну.

Теми: СШАУкраїназброяАндрій Єрмак
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