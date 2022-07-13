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Белый дом отреагировал на обращение конгрессвумен Спартц по Украине

"Европейская правда"Среда, 13 июля 2022, 21:06

В Белом доме пообещали ответить на обращение конгрессвумен Виктории Спартц, в котором она просит президента Джо Байдена предоставить Конгрессу информацию об Андрее Ермаке, а также выражает обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" рассказал координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

"Мы ответим конгрессвумен должным образом, я не буду забегать вперед переписки по этому поводу", - сказал Кирби.

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Он добавил, что сейчас Белый дом сосредоточен на общении с украинцами на всех уровнях - от помощников и вплоть до президента Зеленского, чтобы убедиться, что "мы понимаем их потребности".

Он добавил, что президент уверен, что США делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины.

"Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует надлежащая ответственность за материалы, которые получает Украина. Но мы должны помнить: как только оборудование оказывается в руках украинских вооруженных сил - это собственность Украины.

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Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оборудования на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", - сказал Джон Кирби.

На прошлой неделе Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по поводу контактов с главой Офиса президента Украины, а также перечислила обвинения в адрес Андрея Ермака на следующий день.

В резонансном интервью "Европейской правде" Спартц отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур опубликовала заявление в поддержку президента Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту России Путину.

Темы: СШАУкраинаоружиеАндрей Ермак
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