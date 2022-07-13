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Зеленський змінив голову Чернівецької області

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 21:36
Зеленський змінив голову Чернівецької області
Запарнюк і Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації замість Сергія Осачука.

Джерело: сайт президента

Деталі: Глава держави підписав відповідні укази № 485/2022 та № 486/2022.

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Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський висловив переконання, що знання регіону та його специфіки допоможе Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.

За словами президента, в умовах воєнного стану пріоритетом є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо.

Довідка ОП. Руслан Запаранюк народився 1974 року в с. Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "фізик, викладач"), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність "економіст з обліку та аудиту").

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Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. Із липня 2014 року до цього часу – начальник філії Чернівецького обласного управління АТ "Державний ощадний банк України".

Цьому передувало: 1 червня стало відомо, що правоохоронці викрили заступника голови Чернівецької обласної адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

14 червня Кабінет міністрів погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької ОДА.

Теми: Чернівецька областьЗеленський
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