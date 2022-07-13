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Зеленский сменил главу Черновицкой области

Елена РощинаСреда, 13 июля 2022, 21:36
Зеленский сменил главу Черновицкой области
Запаранюк и Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой облгосадминистрации вместо Сергея Осачука.

Источник: сайт президента

Детали: Глава государства подписал соответствующие указы №485/2022 и №486/2022.

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Во время встречи в Офисе президента Зеленский высказал надежду, что знание региона и его специфики поможет Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

По словам президента, в условиях военного положения приоритетом является слаженная работа таможни, которая не препятствует движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, вынужденным выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия, и т.д.

Справка ОП. Руслан Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы в Черновицкой области. В 1997 окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 году – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").

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Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".

Этому предшествовало: 1 июня стало известно, что правоохранители разоблачили заместителя главы Черновицкой областной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.

14 июня Кабинет министров согласовал увольнение Сергея Осачука с должности главы Черновицкой ОГА.

Темы: Черновицкая областьЗеленский
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