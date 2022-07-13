У Демидові відновиться рух по мосту, який у червні допомогла знищити блискавка

У селі Демидів на Київщині 14 липня відновиться проїз по мосту, який 29 червня знищила блискавка та детонація вибухового пристрою.

Джерело: голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook

Пряма мова: "Два тижні не було проїзду через міст у Демидові.

Завтра відновлюється повноцінний проїзд (і громадського транспорту) через міст, який відремонтували на тиждень раніше ніж планувалося".

Передісторія: