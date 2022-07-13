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У Демидові відновиться рух по мосту, який у червні допомогла знищити блискавка

Мазуренко Альона Середа, 13 липня 2022, 22:03
фото: Підкурганний у Facebook

У селі Демидів на Київщині 14 липня відновиться проїз по мосту, який 29 червня знищила блискавка та детонація вибухового пристрою. 

Джерело: голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook

Пряма мова: "Два тижні не було проїзду через міст у Демидові.

Завтра відновлюється повноцінний проїзд (і громадського транспорту) через міст, який відремонтували на тиждень раніше ніж планувалося".

Передісторія:

  • 29 червня у селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою було зруйновано міст через річку Ірпінь.
  • Через трагедію одна людина загинула, двоє отримали поранення.
  • Місцеві жителі були змушені здійснювати рух транспорту через Гостомель.

Теми: Київська областьдорогивибух
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