У Демидові відновиться рух по мосту, який у червні допомогла знищити блискавка
Середа, 13 липня 2022, 22:03
У селі Демидів на Київщині 14 липня відновиться проїз по мосту, який 29 червня знищила блискавка та детонація вибухового пристрою.
Джерело: голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook
Пряма мова: "Два тижні не було проїзду через міст у Демидові.
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Завтра відновлюється повноцінний проїзд (і громадського транспорту) через міст, який відремонтували на тиждень раніше ніж планувалося".
Передісторія:
- 29 червня у селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою було зруйновано міст через річку Ірпінь.
- Через трагедію одна людина загинула, двоє отримали поранення.
- Місцеві жителі були змушені здійснювати рух транспорту через Гостомель.
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