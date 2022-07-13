В Демидове возобновится движение по мосту, который в июне помогла уничтожить молния
Среда, 13 июля 2022, 22:03
В селе Демидов в Киевской области 14 июля возобновится проезд по мосту, который 29 июня уничтожила молния и детонация взрывного устройства.
Источник: глава Дымерской территориальной громады Владимир Подкурганный в Facebook
Прямая речь: "Две недели не было проезда через мост в Демидове.
Завтра возобновляется полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось".
Предыстория:
- 29 июня в селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства был разрушен мост через реку Ирпень.
- Из-за трагедии один человек погиб, двое получили ранения.
- Местные жители были вынуждены совершать движение транспорта через Гостомель.