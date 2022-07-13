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В Демидове возобновится движение по мосту, который в июне помогла уничтожить молния

Мазуренко Алена Среда, 13 июля 2022, 22:03
Фото: Подкурганный в Facebook

В селе Демидов в Киевской области 14 июля возобновится проезд по мосту, который 29 июня уничтожила молния и детонация взрывного устройства.

Источник: глава Дымерской территориальной громады Владимир Подкурганный в Facebook

Прямая речь: "Две недели не было проезда через мост в Демидове.

Завтра возобновляется полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось".

Предыстория:

  • 29 июня в селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства был разрушен мост через реку Ирпень.
  • Из-за трагедии один человек погиб, двое получили ранения.
  • Местные жители были вынуждены совершать движение транспорта через Гостомель.

Темы: Киевская областьдорогивзрыв
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