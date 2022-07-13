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Біля кордону з Білоруссю посилили боротьбу з диверсантами – Монастирський

Середа, 13 липня 2022, 22:44
Денис Монастирський, фото МВС

Правоохоронні органи посилюють заходи щодо запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп біля кордонів із Білоруссю та поблизу лінії фронту.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини", Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні ми, звичайно, посилюємо роботу в прикордонних областях із республікою Білорусь. 

Ми чуємо сигнали щодо можливості заходу ДРГ саме з цієї території, тому там посилена робота Нацполіції, ЗСУ, СБУ й інших органів, які відповідають сьогодні за безпеку. 

Кордони, які межують з районами, де ведуться бойові дії там також посилена робота правоохоронців з метою виявлення ДРГ".

Деталі: Голова МВС назвав кілька найефективніших методів боротьби з диверсантами.

Перше – це відеонагляд за проєктом "Безпечна країна". 

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Друге – ефективні блокпости, які здійснюють ретельну перевірку.

"І залишається комендантська година – це також ефективний засіб боротьби і профілактики ДРГ", – додав Монастирський. 

Усі ці заходи на час воєнного стану будуть зберігатися.

За словами міністра, уряд нині обговорює запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години – і він це рішення цілком підтримує.

Теми: Білорусьдиверсантикомендантська годинаМВС
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