Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Біля кордону з Білоруссю посилили боротьбу з диверсантами – Монастирський

Середа, 13 липня 2022, 22:44
Біля кордону з Білоруссю посилили боротьбу з диверсантами – Монастирський
Денис Монастирський, фото МВС

Правоохоронні органи посилюють заходи щодо запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп біля кордонів із Білоруссю та поблизу лінії фронту.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини", Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні ми, звичайно, посилюємо роботу в прикордонних областях із республікою Білорусь. 

Реклама:

Ми чуємо сигнали щодо можливості заходу ДРГ саме з цієї території, тому там посилена робота Нацполіції, ЗСУ, СБУ й інших органів, які відповідають сьогодні за безпеку. 

Кордони, які межують з районами, де ведуться бойові дії там також посилена робота правоохоронців з метою виявлення ДРГ".

Деталі: Голова МВС назвав кілька найефективніших методів боротьби з диверсантами.

ВІДЕО ДНЯ

Перше – це відеонагляд за проєктом "Безпечна країна". 

Друге – ефективні блокпости, які здійснюють ретельну перевірку.

"І залишається комендантська година – це також ефективний засіб боротьби і профілактики ДРГ", – додав Монастирський. 

Усі ці заходи на час воєнного стану будуть зберігатися.

За словами міністра, уряд нині обговорює запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години – і він це рішення цілком підтримує.

Теми: Білорусьдиверсантикомендантська годинаМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: