Біля кордону з Білоруссю посилили боротьбу з диверсантами – Монастирський

Правоохоронні органи посилюють заходи щодо запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп біля кордонів із Білоруссю та поблизу лінії фронту.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини", Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні ми, звичайно, посилюємо роботу в прикордонних областях із республікою Білорусь.

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Ми чуємо сигнали щодо можливості заходу ДРГ саме з цієї території, тому там посилена робота Нацполіції, ЗСУ, СБУ й інших органів, які відповідають сьогодні за безпеку.

Кордони, які межують з районами, де ведуться бойові дії там також посилена робота правоохоронців з метою виявлення ДРГ".

Деталі: Голова МВС назвав кілька найефективніших методів боротьби з диверсантами.

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Перше – це відеонагляд за проєктом "Безпечна країна".

Друге – ефективні блокпости, які здійснюють ретельну перевірку.

"І залишається комендантська година – це також ефективний засіб боротьби і профілактики ДРГ", – додав Монастирський.

Усі ці заходи на час воєнного стану будуть зберігатися.

За словами міністра, уряд нині обговорює запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години – і він це рішення цілком підтримує.