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У границы с Беларусью усилили борьбу с диверсантами – Монастырский

Среда, 13 июля 2022, 22:44
У границы с Беларусью усилили борьбу с диверсантами – Монастырский
Денис Монастырский, фото МВД

Правоохранительные органы усиливают меры по предотвращению деятельности диверсионно-разведывательных групп вблизи границ с Беларусью и вблизи линии фронта.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона "Единые новости", Укринформ

Прямая речь: "Сегодня мы, конечно, усиливаем работу в приграничных областях с республикой Беларусь.

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Мы слышим сигналы о возможности захода ДРГ именно с этой территории, поэтому там усилена работа Нацполиции, ВСУ, СБУ и других органов, отвечающих сегодня за безопасность.

Границы, сопредельные с районами, где ведутся боевые действия, – там также усилена работа правоохранителей с целью выявления ДРГ".

Детали: Глава МВД назвал несколько наиболее эффективных методов борьбы с диверсантами.

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Первое – это видеонаблюдение по проекту "Безопасная страна".

Второе – эффективные блокпосты, осуществляющие тщательную проверку.

"И остается комендантский час – это также эффективное средство борьбы и профилактики ДРГ", – добавил Монастырский.

Все эти меры на время военного положения также будут сохранятся. 

По словам министра, правительство сейчас обсуждает введение административной ответственности за нарушение комендантского часа – и он это решение полностью поддерживает.

Темы: Беларусьдиверсантыкомендантский часМВД
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