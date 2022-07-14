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ЄС не визнаватиме паспорти, які режим Путіна роздаватиме українцям

"Європейська правда"Четвер, 14 липня 2022, 00:20

Європейський Союз засуджує рішення Владіміра Путіна спростити роздавання російських паспортів усім громадянам України і не буде визнавати ці документи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

"Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Росії для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти, і нагадав про попередню заяву Брюсселя у відповідь на рішення Путіна спростити надання громадянства мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, президент країни-агресора Владімір Путін в понеділок підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

МЗС України рішуче засудило цей крок і наголосило, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен відповісти на чергові дії Путіна збільшенням поставок зброї та посиленням санкцій проти Росії.

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Теми: ЄСРосія
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