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ЕС не будет признавать паспорта, которые режим Путина будет раздавать украинцам

"Европейская правда"Четверг, 14 июля 2022, 00:20

Европейский Союз осуждает решение Владимира Путина упростить раздачу российских паспортов всем гражданам Украины и не будет признавать эти документы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Новое российское законодательство, упрощающее сейчас процедуру получения гражданства России для всех украинцев, является еще одним грубым нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Европейский Союз не будет признавать такие паспорта и напомнил о предварительном заявлении Брюсселя в ответ на решение Путина упростить предоставление гражданства жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин в понедельник подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

МИД Украины решительно осудило этот шаг и подчеркнуло, что паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен ответить на очередные действия Путина увеличением поставок оружия и усилением санкций против России.

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Темы: ЕСРосcия
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