Сумщина: ворог обстрілював громади з РСЗВ і мінометів
Четвер, 14 липня 2022, 00:38
У середу росіяни обстрілювали громади Сумської області з РСЗВ і мінометів.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Живицький повідомив, що опівдні 13 липня росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.
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"За годину – ще 20 прильотів", – уточнив Живицький.
Крім того, після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади, 19 прильотів.
Також після 14 години ворог вдарив по Шалигінській громаді шістьма мінометними вибухами.
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