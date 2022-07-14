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Сумщина: ворог обстрілював громади з РСЗВ і мінометів

Ольга Глущенко Четвер, 14 липня 2022, 00:38
Сумщина: ворог обстрілював громади з РСЗВ і мінометів
ілюстративне фото наслідків обстрілів на Сумщині, ОВА

У середу росіяни обстрілювали громади Сумської області з РСЗВ і мінометів.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Живицький повідомив, що опівдні 13 липня росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.

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"За годину – ще 20 прильотів", – уточнив Живицький.

Крім того, після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади, 19 прильотів.

Також після 14 години ворог вдарив по Шалигінській громаді шістьма мінометними вибухами.

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Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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