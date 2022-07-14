Сумщина: враг обстреливал общины из РСЗО и минометов

иллюстративные фото последствий обстрелов на Сумщине, ОВА

В среду россияне обстреливали общины Сумской области из РСЗО и минометов.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Живицкий сообщил, что в полдень 13 июля россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из реактивных систем залпового огня, 20 прилетов.

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"За час – еще 20 прилетов", – уточнил Живицкий.

Кроме того, после 13 часов начался минометный обстрел Краснопольской общины, 19 прилетов.

Также после 14 часов враг ударил по Шалыгинской общине шестью минометными взрывами.