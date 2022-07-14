Сумщина: враг обстреливал общины из РСЗО и минометов
Четверг, 14 июля 2022, 00:38
В среду россияне обстреливали общины Сумской области из РСЗО и минометов.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: Живицкий сообщил, что в полдень 13 июля россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из реактивных систем залпового огня, 20 прилетов.
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"За час – еще 20 прилетов", – уточнил Живицкий.
Кроме того, после 13 часов начался минометный обстрел Краснопольской общины, 19 прилетов.
Также после 14 часов враг ударил по Шалыгинской общине шестью минометными взрывами.
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