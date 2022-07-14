Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога

Ольга Глущенко Четвер, 14 липня 2022, 01:42
українські військові, фото: ОК Південь

Ударів українських військових зазнали два пункти управління ворожих військ і посадковий майданчик у Новій Каховці

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Вранці і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат.

Також парою винищувачів Су-27 намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море біля острова.

Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був "впійманий на гарячому" і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди".

Деталі: У рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на півдні вогневих завдань знищено 13 загарбників, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

А також нанесено удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійнаХерсонська область
Головне сьогодні

Росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, є загиблі й поранені

Єрмак пропонує створити в Раді комісію для контролю надходжень зброї

У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів – WSJ

фото, відео, доповнено Обстріл Миколаєва: 9 ракет, пошкоджені готель, ТРЦ, школи і будинки

ЗСУ на двох напрямках відбили ворожі штурми – зведення штабу

Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ на двох напрямках відбили ворожі штурми – зведення штабу
Офіцер 95-ої бригади Кочевенко – українцям в тилу: Ходіть в ресторани, але не забувайте про нас
Зеленський відзначив державними нагородами ще 136 військових
Останні новини
11:49
Загарбники панікують, що від нової зброї ЗСУ не сховатись – перехоплення СБУ
11:41
фото, відео Удар по Вінниці: росіяни влучили в офіси, горить 50 авто, двоє загиблих
11:33
У партії Шольца кажуть, що рано чи пізно перемовини з РФ можливі, але з умовами
11:31
48 жертв: у Часовому Яру завершили розбір завалів багатоповерхівки
11:22
Будуть штрафи: у мовного омбудсмена визначили посадовців, які порушують закон про державну мову
10:58
"Не збираюся продавати частину країни за дешевий газ": Санду закликала готуватись до складної зими
10:56
Японська єна впала до мінімуму проти долара з 1998 року
10:55
Росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, є загиблі й поранені
10:39
Єрмак пропонує створити в Раді комісію для контролю надходжень зброї
10:34
Уряд Італії опинився на межі розпаду через відмову популістів голосувати у парламенті
Усі новини...