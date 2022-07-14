Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога

Ольга Глущенко Четвер, 14 липня 2022, 01:42
ЗСУ завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику ворога
українські військові, фото: ОК Південь

Ударів українських військових зазнали два пункти управління ворожих військ і посадковий майданчик у Новій Каховці

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Вранці і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат.

Реклама:

Також парою винищувачів Су-27 намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море біля острова.

Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу "Елерон-3" в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був "впійманий на гарячому" і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди".

Деталі: У рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на півдні вогневих завдань знищено 13 загарбників, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

ВІДЕО ДНЯ

А також нанесено удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються.

Теми: Збройні силивійнаХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Збройні сили
Хакери РФ намагаються добути бойові плани з гаджетів українських солдатів
Сили оборони просунулися на двох ділянках фронту – ISW
Тарнавський озвучив втрати ворога за добу на Таврійському напрямку
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: