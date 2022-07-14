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ВСУ нанесли удары по пунктам управления и посадочной площадке врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 июля 2022, 01:42
ВСУ нанесли удары по пунктам управления и посадочной площадке врага
украинские военные, фото: ОК Юг

Удары украинских военных получили два пункта управления вражеских войск и посадочную площадку в Новой Каховке

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Утром и днем парой Ка-52 нанесены три удара по нашим позициям в Херсонской области. Без потерь.

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Также парой истребителей Су-27 пытался совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море у острова.

Во время проведения врагом разведки наших позиций на Херсонщине, наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлил беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине, а дрон-камикадзе был "пойман с поличным" и уничтожен в Великоалександровской общине до нанесения им вреда.

Детали: В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ на юге огневых задач уничтожены 13 захватчиков, 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

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А также нанесены удары по 2 пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются.

Темы: Вооруженные силывойнаХерсонская область
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