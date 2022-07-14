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Донеччина: 3 загиблих і 5 поранених за добу

Ірина БалачукЧетвер, 14 липня 2022, 08:24
Донеччина: 3 загиблих і 5 поранених за добу
Наслідки російських обстрілів у м. Часів Яр. Фото з Telegram Кириленка

За добу на Донеччині у результаті російських обстрілів 3 мирних мешканців загинули та ще 5 отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 13 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру і 1 у Миколаївці. Ще 5 людей отримали поранення".

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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області щонайменше 609 людей загинули та щонайменше 1 565 отримали поранення.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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