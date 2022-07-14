Донеччина: 3 загиблих і 5 поранених за добу
Четвер, 14 липня 2022, 08:24
За добу на Донеччині у результаті російських обстрілів 3 мирних мешканців загинули та ще 5 отримали поранення.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 13 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру і 1 у Миколаївці. Ще 5 людей отримали поранення".
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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області щонайменше 609 людей загинули та щонайменше 1 565 отримали поранення.
За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Передісторія:
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- За добу 12 липня російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області, 8 людей отримали поранення.