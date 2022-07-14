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Донетчина: 3 погибших и 5 раненых за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 08:24
Донетчина: 3 погибших и 5 раненых за сутки
Последствия российских обстрелов в г. Часов Яр. Фото из Telegram Кириленко

За сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов 3 мирных жителей погибли и еще 5 получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 13 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 во Часовом Яру и 1 в Николаевке. Еще 5 человек получили ранения".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области по меньшей мере 609 человек погибли и по меньшей мере 1 565 получили ранения.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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