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Росіяни вдарили з літаків по Краматорську й обстріляли Слов'янськ

Олена РощінаЧетвер, 14 липня 2022, 09:01

Вранці 14 липня російські війська завдали по промисловій зоні Краматорська ракетного удару з літаків, а вночі обстріляли Слов'янськ.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, Краматорська міська рада; начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях, Слов'янська ВЦА 

Пряма мова Гончаренка: "Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська.

Відсутнє електропостачання у деяких частинах міста".

Деталі: Крім того, Слов'янськ зазнав обстрілів – пошкоджено житлові будинки, є поранені.

"Вчора ввечері і вночі місто знову обстріляли, є двоє поранених", – сказав Вадим Лях. 

За даними обласної військової адміністрації, загалом на Донеччині було завдано 3 ракетні авіаудари у Костянтинівці, по два – у Нью-Йорку і Краматорську, також росіяни обстріляли Слов'янськ та Авдіївку – пошкодили підприємство "Зевс Кераміка" і Авдіївський коксохімічний завод. 

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Теми: КраматорськСлов'янськДонецька областьвійна
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