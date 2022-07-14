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Донеччину активно атакують, на Херсонщині все більше російських військ – ОВА

Олена РощінаЧетвер, 14 липня 2022, 09:38

У ніч на 14 липня російські військові обстріляли Харків, вранці – Миколаїв, активно атакують Донецьку область, у Херсонській області накопичують сили поблизу лінії фронту. 

Джерело: дані голів областей про ситуацію станом на 8 ранку четверга 14 липня

Деталі: Харків: у середу ввечері окупанти завдали ракетних ударів, пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури в Немишлянському районі. Постраждалих немає. 

Вночі в Основ’янському району ракета влучила в меблевий цех, виникла пожежа. Частково зруйнована 3-ох поверхова будівля, пошкоджено 3 вантажних автомобіля та об‘єкт критичної інфраструктури. Попередньо – також постраждалих немає. 

По області протягом доби ворог обстрілював Золочів Богодухівського району, горіли приватні будинки. Також Дергачівську громаду Харківського району, були пожежі в будинках, господарчих спорудах. 

13 липня в Ізюмському районі внаслідок обстрілу на території комунального закладу лікарні горів дах. Жертв немає. 

Протягом доби через обстріли госпіталізували 2 поранених у Чугуївському районі.

ВІДЕО ДНЯ

Луганщина: за ніч на Бахмутському напрямку, де тримають оборону захисники Луганщини, – два артобстріли, 4 мінометних та 1 з РСЗВ.

Під Верхньокам’янським триває бій. Відзначається активність диверсійно-розвідувальних груп.

Донеччина: ракетні авіаудари – 3 у Костянтинівці, по два – у Нью-Йорку і Краматорську.

Обстріляний Слов'янськ і Авдіїіка – пошкоджені важливі для області промислові об'єкти – "Зевс Кераміка" і Авдіївський коксохімічний завод. 

Вночі і зранку – прильоти по Краматорську: види зброї і можлива кількість жертв уточнюється. 

За добу по області – троє загиблих, п’ятеро поранених людей. 

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Криворізький район. Ударили по Зеленодольській громаді – по селу Велика Костромка і самому Зеленодольську. У Великій Костромці без постраждалих. Інші деталі щодо наслідків наразі уточнюються. 

Миколаївщина: у четвер зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет

Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю.

Одну людину поранено. Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: вночі – обстріли у м. Баштанка. За попередньою інформацією — є зруйновані житлові будинки, одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється.

Вночі та зранку – обстріли у Широківській громаді. Влучання – переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими, пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження  ліквідовано. Постраждалих немає.

Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: на території області тривають бойові дії, внаслідок чого все більше населених пунктів на межі знищення.

Жителі громад, які межують з Дніпропетровською та Миколаївською областями фіксують збільшення техніки та кількості військових РФ.

Теми: війнаДонецька областьЛуганська областьХерсонська область
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