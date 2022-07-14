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Россияне ударили с самолетов по Краматорску и обстреляли Славянск

Елена РощинаЧетверг, 14 июля 2022, 09:01

Утром 14 июля российские войска нанесли по промышленной зоне Краматорска ракетный удар с самолетов, а ночью обстреляли Славянск.

Источник: городской голова Краматорска Александр Гончаренко, Краматорский городской совет; начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях, Славянская ВГА

Прямая речь Гончаренко: "Тревожное утро. Авиаракетные удары по Краматорской промышленной зоне.

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Отсутствует электроснабжение в некоторых частях города".

Детали: Кроме того, Славянск подвергся обстрелам – повреждены жилые дома, есть раненые.

"Вчера вечером и ночью город снова обстреляли, есть двое раненых", – сказал Вадим Лях.

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По данным областной военной администрации, в целом в Донецкой области были нанесены 3 ракетных авиаудара в Константиновке, по два – в Нью-Йорке и Краматорске, также россияне обстреляли Славянск и Авдеевку – повредили предприятие "Зевс Керамика" и Авдеевский коксохимический завод.

Темы: КраматорскСлавянскДонецкая областьвойна
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