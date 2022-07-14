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Обстріл Миколаєва: 9 ракет, пошкоджені готель, ТРЦ, школи і будинки

Ірина БалачукЧетвер, 14 липня 2022, 09:11
ФОТО З TELEGRAM СЄНКЕВИЧА 

Росіяни під час ранкового обстрілу Миколаєва влучили у готель у центрі міста, пошкодили будівлю торгово-розважального центру, два навчальні заклади та інші соціальні об'єкти.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, Миколаївська обласна військова адміністрація у Telegram, ДСНС у Миколаївській області у Facebook 

Пряма мова Сєнкевича: "Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти". 

 
Фото з Telegram Сєнкевича 

Деталі: Мер додав, що на місці події працюють комунальники. 

 
Фото з Telegram Сєнкевича 

Вони вже розчистити від уламків та сміття проїзд для автомобілів. 

 
Фото з Telegram Миколаївської міської ради

Наразі зачищають решту території навколо.  

 
Фото з Telegram Миколаївської міської ради

За даними Миколаївської ОВА, окупанти випустили по місту 9 ракет. У результаті влучань також пошкоджені два навчальні заклади і об’єкт транспортної інфраструктури. Одна людина отримала поранення. 

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Фото з Telegram Миколаївської міської ради

Згодом у ДСНС додали, що у Миколаєві у результаті російських обстрілів було 2 пожежі. Їх ліквідували – одну на площі 10 кв. м та іншу на площі 30 кв. м.

Інформація стосовно постраждалих уточнюється. 

 
Фото ДСНС

Пізніше Сєнкевич зазначив, що в одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад. 

 
Фото з Telegram СЄнкевича 

За словами мера, за попередньою інформацією, по Миколаєву били із зенітно-ракетної системи С-300.

Окрім навчальних закладів, пошкоджені будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня Сєнкевич повідомив, що під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи, і що загарбники знову поцілили в низку цивільних об’єктів у місті. 

Теми: Миколаїввійна
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