Обстріл Миколаєва: 9 ракет, пошкоджені готель, ТРЦ, школи і будинки
Росіяни під час ранкового обстрілу Миколаєва влучили у готель у центрі міста, пошкодили будівлю торгово-розважального центру, два навчальні заклади та інші соціальні об'єкти.
Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, Миколаївська обласна військова адміністрація у Telegram, ДСНС у Миколаївській області у Facebook
Пряма мова Сєнкевича: "Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти".
Деталі: Мер додав, що на місці події працюють комунальники.
Вони вже розчистити від уламків та сміття проїзд для автомобілів.
Наразі зачищають решту території навколо.
За даними Миколаївської ОВА, окупанти випустили по місту 9 ракет. У результаті влучань також пошкоджені два навчальні заклади і об’єкт транспортної інфраструктури. Одна людина отримала поранення.
Згодом у ДСНС додали, що у Миколаєві у результаті російських обстрілів було 2 пожежі. Їх ліквідували – одну на площі 10 кв. м та іншу на площі 30 кв. м.
Інформація стосовно постраждалих уточнюється.
Пізніше Сєнкевич зазначив, що в одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.
За словами мера, за попередньою інформацією, по Миколаєву били із зенітно-ракетної системи С-300.
Окрім навчальних закладів, пошкоджені будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.
Передісторія:
- Вранці 14 липня Сєнкевич повідомив, що під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи, і що загарбники знову поцілили в низку цивільних об’єктів у місті.