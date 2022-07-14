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Обстрел Николаева: 9 ракет, повреждены отель, ТРЦ, школы и дома

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 09:11
Обстрел Николаева: 9 ракет, повреждены отель, ТРЦ, школы и дома
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕНКЕВИЧА 

Россияне во время утренних обстрелов Николаева попали в гостиницу в центре города, повредили здание торгово-развлекательного центра, два учебных заведения и другие социальные объекты.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, Николаевская областная военная администрация в Telegram, ГСЧС в Николаевской области в Facebook

Прямая речь Сенкевича: "Центр города. Отель "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив". 

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Фото Из Telegram СЕнкевича 

Детали: Мэр добавил, что на месте происшествия работают коммунальщики. 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

Они уже расчистить от обломков и мусора проезд для автомобилей.

 
ФОТО Из TELEGRAM НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Сейчас зачищают остальную территорию вокруг. 

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ФОТО Из TELEGRAM НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

По данным Николаевской ОВА, оккупанты выпустили по городу 9 ракет. В результате попаданий также повреждены два учебных заведения и объект транспортной инфраструктуры. Один человек получил ранения. 

 
ФОТО Из TELEGRAM НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Позже в ГСЧС добавили, что в Николаеве в результате российских обстрелов было 2 пожара. Их ликвидировали – один на площади 10 кв. м и второй на площади 30 кв. м.

Информация о пострадавших уточняется. 

 
Фото ГСЧС

Позже Сенкевич отметил, что в одной школе полностью разрушена часть здания, в другой – выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад. 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

По словам мэра, по предварительной информации, по Николаеву били из зенитно-ракетной системы С-300.

Кроме учебных заведений, повреждены здания частного бизнеса, общественный транспорт и многоквартирные дома. 

Предыстория:

  • Утром 14 июля Сенкевич сообщил, что во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы, и что российские захватчики снова попали в ряд гражданских объектов в городе.

Темы: Николаеввойна
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