Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Николаева: 9 ракет, повреждены отель, ТРЦ, школы и дома

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 09:11
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕНКЕВИЧА 

Россияне во время утренних обстрелов Николаева попали в гостиницу в центре города, повредили здание торгово-развлекательного центра, два учебных заведения и другие социальные объекты.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, Николаевская областная военная администрация в Telegram, ГСЧС в Николаевской области в Facebook

Прямая речь Сенкевича: "Центр города. Отель "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив". 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

Детали: Мэр добавил, что на месте происшествия работают коммунальщики. 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

Они уже расчистить от обломков и мусора проезд для автомобилей.

 
ФОТО Из TELEGRAM НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Сейчас зачищают остальную территорию вокруг. 

 
ФОТО Из TELEGRAM НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

По данным Николаевской ОВА, оккупанты выпустили по городу 9 ракет. В результате попаданий также повреждены два учебных заведения и объект транспортной инфраструктуры. Один человек получил ранения. 

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО Из TELEGRAM НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Позже в ГСЧС добавили, что в Николаеве в результате российских обстрелов было 2 пожара. Их ликвидировали – один на площади 10 кв. м и второй на площади 30 кв. м.

Информация о пострадавших уточняется. 

 
Фото ГСЧС

Позже Сенкевич отметил, что в одной школе полностью разрушена часть здания, в другой – выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад. 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

По словам мэра, по предварительной информации, по Николаеву били из зенитно-ракетной системы С-300.

Кроме учебных заведений, повреждены здания частного бизнеса, общественный транспорт и многоквартирные дома. 

Предыстория:

  • Утром 14 июля Сенкевич сообщил, что во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы, и что российские захватчики снова попали в ряд гражданских объектов в городе.

Темы: Николаеввойна
Главное сегодня

На военный учет – по собственному желанию. Объяснение Генштаба о мобилизации женщин

Претендентов на должность Джонсона уже пятеро

Малюска: Ахметов больше не олигарх, в частности – благодаря Новинскому

видео, обновленоПрилеты по Виннице: погибли 22 человека, около 50 – в тяжелом состоянии

фотоТоп-руководители Госпродпотребслужбы получили подозрения за "схему" с покупкой ПО

В ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины - это массированная пропаганда РФ

Все новости...
СМИ узнали имя третьего американца, которого взяли в плен в Украине
Донетчину активно атакуют, в Херсонской области все больше российских войск – ОВА
Россияне ударили с самолетов по Краматорску и обстреляли Славянск
Британская разведка: силы РФ на Донбассе за последние дни фактически не продвинулись
Последние новости
19:18
ВСУ отразили штурм россиян возле Углегорской ТЭС – сводка Генштаба
19:18
В Беларуси негласно разрешили контрабанду подсанкционных товаров с ЕС – разведка
19:13
Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны
18:58
Эксперты рассказали о возможных стратегиях РФ по поставкам газа через "Северный поток-1"
18:54
Немецкая компания уже починила 30 БМП, которые могут обменять на оружие для Украины
18:51
Цены на квартиры в Украине выросли на 10% за три месяца – OLX
18:49
фотоВ Ирландии беженцев из Украины поселят в военном лагере из-за нехватки мест
18:49
видеоПартизаны подожгли завод "Сателлит" в оккупированном Мариуполе – советник мэра
18:43
фотоАвтомобиль лесоводов наехал на мину: 2 погибших, 6 раненых
18:19
Запуск "Азота", который планируют оккупанты, может привести к техногенной катастрофе – Гайдай
Все новости...