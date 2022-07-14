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Удар по Вінниці: росіяни влучили в офіси, згоріло 25 авто, 20 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 14 липня 2022, 12:15
Удар по Вінниці: росіяни влучили в офіси, згоріло 25 авто, 20 загиблих
Удар по Вінниці. Фото ДСНС

Щонайменше 20 людей, серед яких троє дітей, загинули у результаті ракетних ударів росіян по Вінниці вранці 14 липня.

Джерело: Національна поліція, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, ДСНС та Офіс генпрокурора у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів".

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Деталі: Повідомляється, що серед загиблих є маленька дитина.  

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Фото ДСНС
 
Фото ДСНС

За попередніми даними, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. 

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Фото ДСНС

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Горіли близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники. 

 
Фото ДСНС

Згодом у ДСНС повідомили, що 25 автомобілів згоріло.

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів.
  • За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.

Теми: Вінницявійнажертви
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