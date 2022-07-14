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Удар по Вінниці: росіяни влучили в офіси, згоріло 25 авто, 20 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 14 липня 2022, 12:15
Удар по Вінниці. Фото ДСНС

Щонайменше 20 людей, серед яких троє дітей, загинули у результаті ракетних ударів росіян по Вінниці вранці 14 липня.

Джерело: Національна поліція, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, ДСНС та Офіс генпрокурора у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів".

 
ФОТО НАДАНЕ МІСЦЕВИМИ МЕШКАНЦЯМИ

Деталі: Повідомляється, що серед загиблих є маленька дитина.  

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Фото ДСНС
 
Фото ДСНС

За попередніми даними, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. 

 
Фото ДСНС

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Горіли близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото ДСНС

Згодом у ДСНС повідомили, що 25 автомобілів згоріло.

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів.
  • За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.

Теми: Вінницявійнажертви
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