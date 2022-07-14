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Росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, багато загиблих і поранених

Олена Рощіна, Роман ПетренкоЧетвер, 14 липня 2022, 10:55
Росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, багато загиблих і поранених
Вінниця після удару по центру, фото місцевих жителів

У Вінниці вранці сталися вибухи й пожежі внаслідок ракетного удару росіян по центру міста, відомо про 20 загиблих і 25 поранених.

Джерело: кореспондент "Української правди", місцеві жителі у Telegram-каналах, голова Вінницької ОДА (ОВА) Сергій БорзовНацполіція, ДСНС

Деталі: За різними даними, пролунало чи два, чи три-чотири вибухи. Було влучання ракет у районі центру, над містом здіймається дим.

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Голова Вінницької області Сергій Борзов об 11:20 підтвердив: "Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі і поранені. Кількість уточнюється".

4 ракети над областю збили сили ППО, додав він.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив попередню інформацію: "3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки".

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О 12:10 поліція повідомила, що 8 осіб загинуло, 30 - поранено (спершу повідолмялося про 2 загиблих і 6 поранених). Серед загиблих – маленька дитина.

За даними ДСНС, станом на 12:15 відомо про 20 загиблих і 25 поранених.

На місці ударів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, Загорілися близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

Ракетний удар по центру Вінниці
Ракетний удар по центру Вінниці
Фото місцевих жителів

Клименко направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на ракетні удари по Вінниці й показав відео наслідків.

Станом на 10:24 у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.

 
Карта повітряних тривог

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Теми: Вінницявійна
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