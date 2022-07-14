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Удар по Виннице: россияне попали в офисы, згорело 25 машин, 20 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 12:15
Удар по Виннице: россияне попали в офисы, згорело 25 машин, 20 погибших
Удар по Виннице. Фото ГСЧС

По меньшей мере 20 человек, среди которых трое детей, погибли в результате ракетных ударов россиян по Виннице утром 14 июля.

Источник: Национальная полиция, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, ГСЧС и Офис генпрокурора в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "В настоящее время известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения".

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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

Детали: Сообщается, что среди погибших есть маленький ребенок.

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Фото ГСЧС
 
Фото ГСЧС

По предварительным данным, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. 

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Фото ГСЧС

На месте прилетов возник пожар, огонь перебросился на автостоянку. Горело около 50 автомобилей. На месте работают спасатели.  

 
фото ГСЧС

Позже в ГСЧС сообщили, что 25 автомобилей сгорело. 

Предыстория:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов.
  • По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.

Темы: Винницавойнажертвы
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