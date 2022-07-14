Удар по Виннице: россияне попали в офисы, згорело 25 машин, 20 погибших
По меньшей мере 20 человек, среди которых трое детей, погибли в результате ракетных ударов россиян по Виннице утром 14 июля.
Источник: Национальная полиция, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, ГСЧС и Офис генпрокурора в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "В настоящее время известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения".
Детали: Сообщается, что среди погибших есть маленький ребенок.
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По предварительным данным, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.
На месте прилетов возник пожар, огонь перебросился на автостоянку. Горело около 50 автомобилей. На месте работают спасатели.
Позже в ГСЧС сообщили, что 25 автомобилей сгорело.
Предыстория:
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов.
- По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.