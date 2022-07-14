Загарбники панікують, що від нової зброї ЗСУ не сховатись – перехоплення СБУ

СБУ перехопило розмову окупанта з дружиною, у якій він скаржиться на зброю, яка постачається Збройним силам України, що прицільно б’є на далекі відстані.

Джерело: пресслужба СБУ

Пряма мова окупанта: "Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут".

Деталі: У відповідь дружина дивується, що російські танки не відповідають. Натомість загарбник її поправляє: "Они начинают бить тебя за 3 - 4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Що було раніше: 11 липня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що кількісні переваги російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.

"Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" – заявив він.