Данілов про вдалі удари української артилерією: "І це ми ще не починали"
Понеділок, 11 липня 2022, 12:57
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що кількісні переваги російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.
Джерело: повідомлення Данілова у Twitter
Пряма мова Данілова: "Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!".
Деталі: Данілов також додав, що наслідком останніх ударів української армії високоточною зброєю по "командних пунктах, техніці та складах боєприпасів рашистів" стали їхня "деморалізація, демілітаризація і деокупація".
Передісторія: 7 липня російський президент Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, заявив, що в РФ "всерйоз поки що нічого не починали".
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