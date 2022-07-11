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Данілов про вдалі удари української артилерією: "І це ми ще не починали"

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 12:57
Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що кількісні переваги російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.

Джерело: повідомлення Данілова у Twitter

Пряма мова Данілова: "Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!".

Деталі: Данілов також додав, що наслідком останніх ударів української армії високоточною зброєю по "командних пунктах, техніці та складах боєприпасів рашистів" стали їхня "деморалізація, демілітаризація і деокупація".

Передісторія: 7 липня російський президент Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, заявив, що в РФ "всерйоз поки що нічого не починали".

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Теми: ДаніловПутінармія
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