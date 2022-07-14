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Захватчики паникуют, что от нового оружия ВСУ не спрятаться – перехват СБУ

"Украинская правда"Четверг, 14 июля 2022, 11:49
фото Генштаб ВСУ в Facebook

СБУ перехватило разговор оккупанта с женой, в которой он жалуется на поставляемое Вооруженным силам Украины оружие, прицельно бьющее на дальние расстояния.

Источник: пресс-служба СБУ

Прямая речь оккупанта: "Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут".

Детали: В ответ жена удивляется, что российские танки не отвечают. Захватчик же ее поправляет: "Они начинают бить тебя за 3 - 4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Что предшествовало: 11 июля Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что количественное преимущество российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.

"Количественные преимущества росармии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" – заявил он.

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Темы: Украинавойнаоружие
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